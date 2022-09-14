شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباريات اليوم.. تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن تفتتح منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 من سبتمبر الجاري، بمواجهات من العيار الثقيل.

ويبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في نسخه الجارية 2022/2023، قبل مباريات اليوم الأربعاء، وذلك ما نوضحه لكم في السطور التالية..

نستعرض لكم من خلال موقعنا "السعودية سبورت"، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023 قبل مواجهات اليوم

يأتي جدول ترتيب مباريات الدوري السعودي للمحترفين كالتالي..

«المركز الأول» الشباب - 9 نقاط.

«المركز الثاني»الهلال - 9 نقاط.

«المركز الثالث»الاتحاد - 7 نقاط.

«المركز الرابع»التعاون - 7 نقاط.

«المركز الخامس»ضمك - 6 نقاط.

«المركز السادس»النصر - 6 نقاط.

«المركز السابع» الطائي - 6 نقاط.

«المركز الثامن» الاتفاق - 4 نقاط.

«المركز التاسع» الفتح - 3 نقاط.

«المركز العاشر» الرائد - 3 نقاط.

«المركز الحادي عشر»الوحدة - 3 نقاط.

«المركز الثاني عشر»أبها - 3 نقاط.

«المركز الثالث عشر» الفتح - نقطة واحدة.

«المركز الرابع عشر»الخليج - نقطة واحدة.

«المركز الخامس عشر» العدالة - نقطة واحدة.

«المركز السادس عشر» الباطن - دون نقاط.

تعرف على جدول مباريات اليوم في دوري روشن السعودي 2022/2023

يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية موعد انطلاق ضربة البداية لمنافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

ومن المقرر أن تفتتح الجولة الرابعة من الدوري السعودي مساء اليوم الأربعاء، ونقدم لكم فيما يلي جدول مباريات دوري روشن السعودي اليوم، وذلك يأتي فيما يلي..

بالمواعيد.. جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء

• الطائي «ضد» الفتح

وتنطلق ركلة البداية في الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

•العدالة «ضد» الشباب

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وفي سياق آخر حصد الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الماضية 2021/2022 بعد سيناريو خيالي، حيث استطاع خطف اللقب من الاتحاد بعدما جاء على قمة ترتيب البطولة برصيد 67 نقطة.