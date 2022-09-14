شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات دوري روشن السعودي اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، المقرر أن ينطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 من سبتمبر الجاري.

ويبحث العديد من عشاق ومحبي دوري روشن السعودي للمحترفين عن جدول مباريات الدوري اليوم الأربعاء، وذلك ما نستعرضه لكم في السطور التالية عبر موقعنا "السعودية سبورت".

بالمواعيد.. جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء 14 / 9 / 2022 والقنوات الناقلة.

- تعرف على جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء

- الطائي × الفتح

•السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

•السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

•الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

- العدالة × الشباب

• الثامنة بتوقيت القاهرة.

• التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

• العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

- تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023، بعد حصولها على حقوق بث مجريات البطولة حتى 3 مواسم وفقًا لما أشار إليه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء

يتساءل العديد من متابعي دوري روشن السعودي للمحترفين عن جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء ثلاث جولات من مجريات البطولة السعودية.

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023، قبل افتتاح منافسات الجولة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، وذلك يأتي كالتالي..

- جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

المركز الأول

الشباب - 9 نقاط.

المركز الثاني

الهلال - 9 نقاط.

المركز الثالث

الاتحاد - 7 نقاط.

المركز الرابع

التعاون - 7 نقاط.

المركز الخامس

ضمك - 6 نقاط.

المركز السادس

النصر - 6 نقاط.

المركز السابع

الطائي - 6 نقاط.

المركز الثامن

الاتفاق - 4 نقاط.

المركز التاسع

الفتح - 3 نقاط.

المركز العاشر

الرائد - 3 نقاط.

المركز الحادي عشر

الوحدة - 3 نقاط.

المركز الثاني عشر

أبها - 3 نقاط.

المركز الثالث عشر

الفتح - نقطة واحدة.

المركز الرابع عشر

الخليج - نقطة واحدة.

المركز الخامس عشر

العدالة - نقطة واحدة.

المركز السادس عشر

الباطن - دون نقاط.

الجدير بالذكر حصد الهلال لقب النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، بعدما احتل ترتيب صدارة البطولة برصيد 67 نقطة، بعد سيناريو مفاجئ متفوقًا على منافسة "اتحاد جدة".