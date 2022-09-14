برج إيفيل يُطفئ أنواره.. قرار من عمدة باريس بإغلاق الكهرباء عن المباني الشهيرة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عمدة باريس آن هيدالجو، عن خطتها لتخفيض استهلاك الطاقة، مشيرة إلى إطفاء برج إيفل من الساعة 11 مساءً، والمباني من الساعة 10 مساءً، فضلا عن تقليل إضاءة الشوارع ليلًا.

وأعلنت عمدة باريس ، عن اعتماد خطة لترشيد الكهرباء من أجل مواجهة أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها أوروبا، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

وتهدف الإجراءات إلى الامتثال لهدف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن خفض استهلاك الشركات والمنازل والسلطات البلدية من الكهرباء بنسبة 10% في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.

وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز، تحسباً لانقطاع كلي محتمل.

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ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة، رغم أنها عادةً ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.