محمد بن مسعود - الدمام - تسبب فيروس جدري القرود في حدوث مضاعفات في الجهاز العصبي لدى رجلين مصابين بالفيروس في العقد الرابع من العمر كانا يتمتعان بصحة جيدة قبل الإصابة وسط تحذيرات من قبل مسؤولين صحيين أمريكيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء.
وبحسب تقرير من المراكز الأمريكية مكافحة الأمراض الوقاية منها، ظهر على أحد المريضين، وهو من ولاية كولورادو، طفح جلدي مسبب للحكة وبعد تسعة أيام شعر بضعف في الأطراف السفلية وبفقدان الإحساس بها إلى جانب مشكلة في التبول.
وبحسب “بلومبرج”، تم نقله إلى المستشفى وأظهرت فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي أضرارًا في أجزاء مختلفة من مخه وحبله الشوكي.
وكان الرجل أصيب من قبل بالزهري، وذكر التقرير أنه لم يتم العثور على أثر لجدري القرود في فحص سوائل الحبل الشوكي.
وتعافى من الطفح الجلدي بعد ثلاثة أسابيع بالعلاج، لكنه ما زال بحاجة إلى المساعدة عند المشي بعد شهر من العلاج.
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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور التهاب بالمخ لمصابين بجدري القرود في أمريكا.. ومسؤولون صحيون يحذرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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