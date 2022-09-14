إصابة 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود جنوب ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الليبية إصابة 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها جنوب ليبيا.
وذكرت الوزارة أن مركز سبها الطبي استقبل 13 إصابة جراء انفجار بمحطة وقود في سبها، مشيرة إلى أنه بحسب البيانات الأولية فإن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين.
ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار شاحنة وقود في بلدية “بنت بية” جنوبي ليبيا، مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح.
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