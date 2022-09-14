محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية وتعزيز جودة الحياة، وذلك خلال شهر أغسطس 2022م، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت بلدية طلعة التمياط أن جهودها شملت قص وتهذيب وصيانة المسطحات الخضراء بمساحة تزيد عن 50,000 متر مربع، وإزالة 250 م3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة نحو 70 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران ،وإصلاح 45 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات الأسفلتية،و120 متراً مربعاً من بلاط الأرصفة المتهالك والبلورات والإنترلوك، وتحسين وضع 16 حاوية نظافة، بالإضافة لتنفيذ 30 جولة رقابية على المنشآت التجارية، ونشاط بيع المواد الغذائية.
وأكد رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس فرحان الرويلي استمرار الحملة للحفاظ على المظهر العام وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بما يضمن أنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للسكان.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تعالج 50 ألف متر من المسطحات الخضراء بطلعة التمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.