أمانة الجوف وبلدياتها تزيل 263 ألف متر مكعب من المخلفات والأنقاض ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري من خلال حملات الفرق الميدانية المختصة، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن حملات المبادرة منذ بدايتها تمكنت من إزالة 263 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم على مستوى المنطقة.
وقال الحموان إن أعمال المبادرة تتضمن رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والأحياء وإصلاح الحفر في الطرقات، إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة ومعالجة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك وضع الباعة الجائلين، بالإضافة إلى أعمال النظافة.
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