محمد بن مسعود - الدمام - مفعولة اقوى من السحر .. تناول ثلاث حبات من التين المجفف على الريق لمدة 5 ايام “وستدهشك النتيجة” لن تستغنى عنة ابدا

التين المجفف يتم تجفيف التين الطازج باستخدام عدّة طرق تقليدية مختلفة أهمها يتم تجفيفة عن طريق حرارة الفرن أو بواسطة أشعة الشمس.

جدير بالذكر أن التين الطازج لا يتحمل أكثر من أسبوعين فقط ومن ثم يفسد على الفور بينما التين المجفف يتوافر على مدار العام، وعمره بالعادة يكون أطول من التين الطازج وقد استخدم اليقطين منذ القدم لعلاج العديد الأمراض ولمعرفة أهم فوائده تابعوا السطور القادمة.

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يحتوي التين المجفف على فيتامين د والفسفور والكالسيوم وهما الماداتان الاكثر فاعلية لعلاج هشاشة العظام والام المفاصل ،وقد استخدم قديما قبل اكتشاف الادوية الادوية لعلاج الام المفاصل او الصدمات التي كانت تؤثر على صحة العظام ،ويحتوي ايضا التين المجفف على العديد من الفيتمينات والمعادن الهامة لتعزيز صحة الجهاز المناعي لدى الانسان وفيما يلي نتعرف على فوائد التين المجفف بالتفصيل.

فوائد تناول التين المجفف على الريق

التين المجفف هو ملين طبيعي ويساعد على منع الامساك ومشاكل الجهاز الهضمي الاخرى وعلاج القولون العصبي ، انقع حبتين من التين المجفف ليلا وتناولها في الصباح.

التين المجفف غني بمضادات الاكسدة وغني بفيتامين هـ‍ وفيتامين ج وبالتالي فهو يعمل كمضاد للأكسدة في اجسامنا ،اسلق 3 حبات من التين المجفف وتناولها على الريق .

يحتوي التين المجفف على فيتامين د والفسفور والكالسيوم وهذة اهم العناصر التي تساعد على تقوية العظام وعلاج هشاشة العظام ،عند تناول كوب واحد من منقوع التين المجفف فهذا يعادل احتياج الجسم للكالسيوم في اليوم.

التين المجفف هو احد الاطعمة منخفضة الصوديوم لذالك فهو غذاء مثالي لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

يساعد التين المجفف في علاج التهابات الحلق ويعالج ايضا السعال ومرض الربو، اخلط التين المجفف مع العسل وتناولة صباحا لعلاج التهابات الحلق.