“الصحة الخليجي”: 8 عادات صحية يمكنك تضمينها في روتينك

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استعرض مجلس الصحة الخليجي، بعض العادات الصحية التي يمكن تضمينها ضمن الروتين المعتاد.
وأوضح المجلس أن أبرز هذه العادات يتمثل في تحديد 10 دقائق يوميًا للتمدد، و30 دقيقة للقراءة في الأسبوع، إلى جانب 3 أيام لممارسة الرياضة، مع شرب كأس من الماء عند الاستيقاظ.
وأشار إلى ضرورة أكل الفاكهة مع الفطور، والتخطيط للواجبات بداية كل أسبوع، بالإضافة إلى تحديد 10 دقائق لمدة 3 أيام بالأسبوع للتعرض لأشعة الشمس، واستخدام الدرج بدل المصعد.
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Source akhbaar24
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