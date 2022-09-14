أسباب ظهور لمبة المكينة Check Engine على لوحة العدادات

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اليوم سنتطرق الى موضوع مهم جداً ويعاني منه العديد من أصحاب السيارات وهو ظهور لمبة المكينة أو كما يسميها البعض لمبة المحرك أو لمبة التشيك وتتعدد تسميتها من بلد عربي لأخر لايهم الأسماء بقدر مايهم أن نفهم العطل ففي هذا الموضوع سنتعرف على أهم اسباب ظهور لمبة المكينة وهي كالتالي :

علامة المكينة في السيارة ( تشك انجن ) عندما تظهر على لوحة القيادة ، يكون هناك عطل بالسيارة حيث تتعدد الأسباب التي تؤدي الى ظهور هذه اللمبة ، وفي الغالب تكون أسباب ظهورها في القطع التي سنتطرق اليها الان وهي كالتالي:

أولا : تلف حساس الأكسجين ( الشكمان ) في السيارة :

ففي الغالب تظهر لمبة المحرك عند السير بسرعة 100 الى 120 كم في الساعة ، وفي أغلب الأحيان لايكون الحساس قد تعرض للتلف بل فقط يحتاج الى ، تنظيف حساس الشكمان ، وبالتالي يعود للعمل بالشكل المطلوب ، فهو يتعرض باستمرار للترسبات الصادرة من المحرك نظراً لتواجده في شكمان السيارة ( علبة البيئة ) وعند تلف حساس الشكمان تلاحظ معه زيادة في استهلاك الوقود في محرك السيارة.

ثانيا : وجود مشكلة في بواجي السيارة:

وهي أيضاً تؤدي الى ظهور لمبة التشيك انجن.

ثالثا : وجود عطل في حساس الهواء بالسيارة أو تعرضه للتلف:

ومن أعراض عطل حساس الهواء ، هو ظهور لمبة المكينة وظيفة حساس الهواء هي القيام بقياس كمية الهواء الداخل الى المحرك وذلك من أجل معرفة مقدار الوقود للازم لتشغيل المحرك بحالة جيدة وفي الوضع الممتاز.

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Source akhbaar24

