“إيجار”: في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها

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أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.
وأشارت الشبكة إلى أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقداً جديداً أو تجديداً لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.
وجاء توضيح الشبكة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول كيفية حذف عقدين منتهيين في الشبكة.
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Source akhbaar24
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