طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وسحب رعدية محتملة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

وأوضح أنه يتوقع كذلك أن تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة بمكة المكرمة، و43 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و44 درجة بالرياض، و37 درجة بجدة، و30 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

