شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباريات اليوم.. جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى جدول مباريات اليوم في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023، المقرر أن تنطلق ضمن منافسات الجولة الرابعة من أحداث البطولة.

ويتساءل البعض عن هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد انقضاء 3 جولات من مجريات البطولة في نسختها الجارية 2022/2023.

جدول ترتيب هدافي السعودي للمحترفين قبل مواجهات اليوم

1- كارلوس جونيور - الشباب - 3 أهداف.

1- كريستيان جوانكا - الشباب - 3 أهداف.

3- أوديون إيجالو - الهلال - هدفان.

3- مراد باتنا - الفتح - هدفان.

3- موسي ماريجا - الهلال - هدفان.

3- آرون بوبندزا - الشباب - هدفان.

3- سانتي مينا - الشباب - هدفان.

3- دوناجوج أنتوليتش - ضمك - هدفان.

تعرف على جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك ما نرصده لكم في السطور التالية..

جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء

- الفتح × الطائي

من المقرر أن يقع الفتح ضيفًا على الطائي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ ركلة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا خمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا خمس بتوقيت أبو ظبي.

موقف الفتح والطائي في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يرتكز الفتح في التاسع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يقع الطائي سابعًا في ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط.

- الشباب × العدالة

يستضيف العدالة فريق الشباب مساء اليوم الأربعاء في صراع بين ناري بين الطرفين لحسن الثلاث نقاط.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى العدالة إلى تحقيق فوز لا بديل عنه لتحسين موقفه في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، بينما يطمع الشباب في الاستمرار بالصدارة محققًا العلامة الكاملة.

موقف الشباب والعدالة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الشباب على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بينا يعاني العادلة في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة فقط لا غير.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

المركز الأول: الشباب - 9 نقاط.

المركز الثاني: الهلال - 9 نقاط.

المركز الثالث: الاتحاد - 7 نقاط.

المركز الرابع: التعاون - 7 نقاط.

المركز الخامس: ضمك - 6 نقاط.

المركز السادس: النصر - 6 نقاط.

المركز السابع: الطائي - 6 نقاط.