انطلاق أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انطلقت يوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك بقيادة رئيسها المجري كسابا كوروشي.

وحث كوروشي لدى افتتاحه أعمال الجلسة زعماء العالم على التعامل مع أكثر التحديات الضاغطة على مستوى العالم بما فيها الأزمة في أوكرانيا وذلك عن طريق العمل سويا وبناء جسور عبر الانقسامات العميقة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من جهته عن أمله في أن تكون الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة تحول للناس وكوكب الأرض على حد سواء.

وقال جوتيريش في كلمته خلال انطلاق الدورة : ” إننا نعمل للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من النزاعات وتغير المناخ “، وأضاف:”كما نواجه الفقر وعدم المساواة والجوع، فضلا عن الانقسامات وانعدام الثقة، وتتطلب مواجهة التحديات المشتركة تضامناً متواصلاً حيث نظهر الوعد الكبير والإمكانات التي تتمتع بها هذه الجمعية”.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ77 ستعقد خلال الفترة من 13 إلى 27 سبتمبر، تحت عنوان “لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة”، وتركز على حشد الحلول العالمية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والإدارة البيئية المستدامة والأمن في عالم متورط في أزمة معقدة، كما تشهد اجتماعات رفيعة المستوى، مثل قمة التعليم التحويلية والاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، من بين أمور أخرى.