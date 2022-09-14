مستجدات الغزو الروسي.. أوكرانيا تتعهد بتحرير أراضيها وموسكو تشن هجمات مضادة

︎

.



تعهدت أوكرانيا بطرد كل القوات الروسية من أراضيها، بعد النجاحات التي حققتها قواتها واستعادة السيطرة على عشرات البلدات عقب الانسحاب الروسي منها، فيما أعلنت روسيا شن ضـربات مكثفة على كل الجبهات رداً على التقدم الأوكراني.

أوكرانيا تتعهد بطرد القوات الروسية

تعهدت أوكرانيا بتحرير أراضيها بالكامل وطرد كل القوات الروسية، ودعت الغرب إلى تسريع تسليمها أسلحـة لدعم تقدمها المهم.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على عشرات البلدات بعد أن تخلت موسكو عن معقلها الرئيسي في شمال شرق أوكرانيا، في تحول مذهل بساحة المعركة.

وقال البيت الأبيض إن من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في “الأيام المقبلة”.

موسكو تعلن شن ضـربات مكثفة بهجوم مضاد

أعلن الجيش الروسي، أمس (الثلاثاء)، شن ضـربات مكثفة على كل الجبهات؛ رداً على هجوم مضاد خاطف للقوات الأوكرانية التي اتهمها الكرملين بارتكاب فظائع في المناطق التي استعادت السيطرة عليها.

وأدت عمليات القصف الروسية إلى مقتـل 8 أشخاص وجرح 19 خلال 24 ساعة في صفوف سكان منطقتَي خاركيف (شمال شرق) ودونيتسك (شرق)، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

بايدن يعلق على التقدم الأوكراني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أوكرانيا تحرز تقدماً كبيراً في الوقت الذي تدفع فيه القوات الروسية للتراجع، لكن من غير الممكن معرفة ما إذا كانت الحـرب تمر بنقطة تحول.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول في الحـرب، أجاب: “السؤال بلا إجابة، من الصعب الإجابة عنه، من الواضح أن الأوكرانيين حققوا تقدماً كبيراً، لكنني أعتقد أنها ستكون طويلة”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

