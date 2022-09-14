خطوات لإخفاء قائمة أصدقائك على فيسبوك

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يحتاج كثير من مستخدمي الفيس بوك إلى إخفاء الأصدقاء عن بعض الفضوليين خاصة إذا كان من بين الأصدقاء الأبناء وأقارب الدرجة الأولى من صاحب الحساب، وإذا كنت تفضل عدم إظهار كل الأصدقاء للعامة، فيمكنك تحديد من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك بالكامل باستخدام إعدادات الخصوصية في فيس بوك، وإليك كيفية إخفاء أصدقائك على Facebook عبر الهاتف الجوال فى 6 خظوات:

– افتح تطبيق فيس بوك على جهاز أيفون أو أندرويد

– اضغط على الخطوط الأفقية الثلاث على آيفون، يوجد هذا في الركن الأيمن السفلي من الشاشة على أندرويد، ستجده في الزاوية اليمنى العليا.

– اضغط على الإعدادات والخصوصية.

– اضغط على الإعدادات في القائمة الموجودة في قسم الجمهور والرؤية، انقر فوق كيف يمكن للأشخاص العثور عليك والاتصال بك.

– اضغط على من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك.

– اختر من تريد أن تكون قادرًا على رؤية قائمة أصدقائك، يمكنك اختيار عام، أو أصدقاء، أو أصدقاء باستثناء، أو أصدقاء محددين، أو أنا فقط.

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Source almnatiq

