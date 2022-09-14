︎
.
غادرت إلى جمهورية باكستان، ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي، وعلى متنها مساعدات غذائية وإيوائية وصحية يستفيد منها أكثر من 9.5 ألف متضرر.
وتشكل الطائرة الإغاثية ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكانت الطائرة الإغاثية الأولى وصلت إلى مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، أمس (الثلاثاء)، وتحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.
فيديو | إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان #الإخبارية pic.twitter.com/fXIRHs7Hnb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان #الإخبارية pic.twitter.com/fXIRHs7Hnb— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان لإغاثة متضرري السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.