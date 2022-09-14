إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي السعودي إلى باكستان لإغاثة متضرري السيول

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غادرت إلى جمهورية باكستان، ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي، وعلى متنها مساعدات غذائية وإيوائية وصحية يستفيد منها أكثر من 9.5 ألف متضرر.

وتشكل الطائرة الإغاثية ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكانت الطائرة الإغاثية الأولى وصلت إلى مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، أمس (الثلاثاء)، وتحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.

فيديو | إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان #الإخبارية pic.twitter.com/fXIRHs7Hnb



— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

فيديو | إقلاع ثاني طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى باكستان #الإخبارية pic.twitter.com/fXIRHs7Hnb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022

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Source akhbaar24

