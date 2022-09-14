استعدادًا لجنازة تاريخية.. جـثمان الملكة إليزابيث الثانية يصل لندن (صور)

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وصل جـثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء أمس (الثلاثاء)، إلى قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن؛ حيث سيبيت ليلة واحدة هناك، ثم سيغادر إلى قاعة وستمنستر اليوم (الأربعاء)، في موكب يتقدمه الملك تشارلز الثالث.

ووصل النعش إلى لندن قادمًا من إدنبره على متن طائرة تابعة لسـلاح الجو الملكي حطّت في مطار سـلاح الجو في العاصمة، وأقلّت أيضًا ابنة الراحلة الأميرة آن، وحمل النعش عسكريون يرتدون زيًا احتفاليًا.

وكان الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في مقدمي مستقبلي جـثمان الملكة الراحلة، عقب عودتهما من زيارة رسمية قصيرة إلى أيرلندا الشمالية، وأفراد آخرون من العائلة المالكة.

ووضع النعش داخل سيارة جنائزية أضيئت من الداخل واخترقت حشود المواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق لاستقبال جثمان الملكة.

وتقام الجنازة الوطنية للملكة الإثنين المقبل في كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 مسؤول أجنبي ليس من بينهم زعماء (روسيا وبيلاروس وبورما وكوريا الشمالية)، والعديد من الملوك وأفراد العائلات الملكية.





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Source akhbaar24

