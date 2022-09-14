“الموارد البشرية” تدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي للاستفادة من “خدمة المتاجر المتنقلة”

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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، للاستفادة من خدمة المتاجر المتنقلة، لممارسة نشاطهم التجاري بشكل آمن وفعال، وذلك عبر منصة بلدي.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة المتاجر المتنقلة التي توفر بيئة جاذبة تسهل الوصول إلى العملاء في الطرق والأماكن العامة بخدمات وتجهيزات متكاملة، دون تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وبيّنت الوزارة أن خدمات منافذ البيع المتنقلة تتيح إصدار رخصة منفذ بيع داخل سوق معتمد، وإصدار رخصة منفذ بيع داخل حديقة، وتجديد وتعديل وإلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، أما خدمات رخصة العربات المتنقلة تتيح إصدار وتعديل وتجديد وإلغاء رخصة العربات المتنقلة.





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Source akhbaar24

