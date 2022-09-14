شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الوحدة يتسبب في استبعاد حمدالله من قائمة المنتخب المغربي.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوضح المغربي فيصل فجر لاعب الوحدة السعودي على حقيقة تسببه في استبعاد مهاجم الاتحاد عبد الرازق حمد الله عن أسود الأطلس خلال الفترة الحالية في تصريحات أدلاها لبرنامج "في المرمى".

فجر:" لم أكن سببًا في المشكلة التي حدثت لعبدالرزاق حمدالله في المنتخب

مشيرًا إلى أنه ليس سببًا في ابتعاد مواطنه حمدالله مهاجم اتحاد جدة عن منتخب المغرب، وأكد على أن اختياره بنادي الوحدة جاء نتيجة بحثه عن تجربة جديدة.

وقال فجر:" لم أكن سببًا في المشكلة التي حدثت لعبدالرزاق حمدالله في المنتخب، علاقتنا مميزة وتحدثنا عن تلك القصة، ولا أعتقد أن ذلك الأمر سبب خروجه من المنتخب".

واستمر: "كنت أنفذ تعليمات هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي حينها، والذي طلب مني أن أكون أول منفذ لركلات الجزاء، وعلاقتي بحمدالله جيدة وهو لاعب رائع حقق الكثير في السعودية".

وعن اختاره للوحدة: "أتيت إلى الوحدة بحثًا عن التغيير بعد قضاء سنتين في تركيا، كنت أرغب في اكتشاف مسابقة جديدة، والهدف لم يكن المال إطلاقًا، والآن أن سعيد بأنني اتخذت قرار الانتقال إلى السعودية".

وليد الركراكي يوضح سبب استبعاد حمدالله من قائمة المنتخب المغربي

أوضح وليد الركراكي سبب استبعاد عبد الرازق حمدالله من قائمة أسود الأطلس، وجاء ذلك عبر تصريحات صحفية أدلى مها المدير المغرب، والتي جاءت كالتالي..

أكد الركراكي: "حمدالله غاب عن اللعب، كنا نتابع وضعه وقد يكون حاضرًا في المرحلة القادم ليُقدم الإضافة المطلوبة".

وذكر الركراكي: “حمدالله غاب عن اللعب، كنا نتابع وضعه وقد يكون حاضرًا في المرحلة القادم ليُقدم الإضافة المطلوبة”.

وللإشارة ضمت قائمة المنتخب المغربي كل من "ياسين بونو، منيرالمحمدي، أنس الزنيتي، رضا التكناوتي، أشرف داري، سامي مايي، جواد يميق، غانم سايس، بدر بانون، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، حمزة الموساوي، يحيى عطية الله، يونس بلهندة، سفيان أمرابط، يحيى جبران، عبد الحميد صبيري، إلياس شاعر، أمين حارث، سليم املاح، عزالدين اوناحي، حكيم زياش، منير الحدادي، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، زكرياء أبو خلال، سفيان بوفال، أيوب الكعبي، ريان مايي، يوسف النصيري، وليد اشديرة".