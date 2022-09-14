الكشف عن أعراض خطيرة لجدري القردة على المخ

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أعراض شديدة الخطورة لجدري القردة عل المخ.
الأعراض الخطيرة التي تم الكشف عنها تشمل مضاعفات في الجهاز العصبي، وتم رصد الأعراض لحالتين لرجلين في العقد الرابع من العمر كانا يتمتعان بصحة جيدة قبل الإصابة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.
وأوضح تقرير من المراكز الأمريكية مكافحة الأمراض الوقاية منها، أن أعراضاً ظهرت على أحد المريضين، وهو من ولاية كولورادو، تشمل طفحا جلديا مسببا للحكة.
وبعد تسعة أيام شعر بضعف في الأطراف السفلية وبفقدان الإحساس بها إلى جانب مشكلة في التبول.
وأظهرت فحوص التصوير بالرنين المغناطيس يعد نقل المريض إلى المستشفى أضرارا في أجزاء مختلفة من مخه وحبله الشوكي.
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