شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - النصر يحسم موقف سلطان الغنام من مباراة الباطن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري عن موقف سلطان الغنام، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من مباراة الفريق القادمة أمام الباطن.

الكشف موقف الغنام من مباراة الباطن

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مدرب اللياقة بالعالمي باولو رونجوني أوصى بوجوب مشاركة الغنام في مباراة النصر القادمة، المقرر أن تقام مساء الغد الخميس في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

كما وأشارت الصحيفة إلى أن رونجوني أكد الفرنسي روي جارسيا المدير الفني للنصر، إلى أن اللاعب جاهز للمشاركة غدًا أمام الباطن خلال شوطى اللقاء.

للذكر تعرض ظهير النصر لإصابة خلال مباراة الفريق ضد العربي الودية، ونتج عنها غياب عن صفوف العالمي منذ انطلاق النسخة الجديدة الجديد 2022/2023 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر في مواجهة مرتقبة أمام الباطن

وفي السياق ذاته من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على الباطن مساء الغد الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2022/2023.

ونرصد لكم في السطور التالية من خلال موقعنا "السعودية سبورت"، كل ما يخص مباراة النصر القادمة أمام الباطن بالجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

كل ما يخص مباراة النصر والباطن الخميس في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

- توقيت مباراة النصر والباطن القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تقام المباراة مساء الغد الخميس في الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ثلث بتوقيت أبو ظبي.

- القنوات الناقلة لمباراة الباطن والنصر في دوري روشن السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مجريات اللقاء المرتقب المقرر أن يجمع بين النصر والباطن، وكذلك مباريات البطولة بأكملها.

- تعرف على موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع العالمي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه فوزين على حساب ضمك والوحدة وخسارة أمام التعاون.

- تعرف على موقف الباطن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يُعاني الباطن في المركز الأخير من جدول ترتيب دوري روشن السعودي دون نقاط بعدما خسر الثلاث جولات الأولى الماضية.