شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال بفتقد خدمات مدافع الفريق أمام الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم موقف مدافع الهلال السعودي من المشاركة في مباراة الفريق القادمة، المقرر أن تقام أمام الوحدة مساء الجمعة القادم الموافق 16 سبتمبر، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

جانج هيون يستمر في الغياب عن مباريات الهلال

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة الرياضية السعودية، فإن جانج هيون المدافع الكوري يغيب عن مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي بعدما تأكد ضُعف مشاركته أمام الوحدة.

تعرف على تفاصيل اصابة جانج هيون مع الهلال

تعرض بطل القارة الآسيوية إلى ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري 2022/2023، وجاء ذلك بعدما ثبت تعرض الدولي الكوري الجنوبي إلى إصابة قوية في الفخذ، نتج عنها غياب امتد لمدة 3 أسابيع وأكثر.

وفي سياقٍ آخر يقع الوحدة ضيفًا على الهلال مساء الجمعة الموافق 16 من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ونستعرض لكم من خلال موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الهلال القادمة في دوري روشن أمام الوحدة، ويأتي ذلك فيما يلي..

كل ما يخص مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2022/2023

يأتي كل ما يخص مباراة الهلال والوحدة فيما يلي..

توقيت مباراة الهلال والوحدة الجمعة في الدوري السعودي 2022/2023

تقام المباراة مساء الجمعة القادم في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة يوم الجمعة في دوري روشن السعودي

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين زعيم القارة الآسيوية والوحدة، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تعرف على موقف الهلال الوحدة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يرتكز الزعيم في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يقع الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط فقط لا غير.

الجدير بالذكر يدخل الهلال إلى أحداث مباراة الجمعة أمام الوحدة بدفعة معنوية عالية.

وجاء ذلك بعد الفوز المثير الذي حققه أمام الزمالك المصري وتتويجه بالنسخة الأولى من كأس سوبر لوسيل على الأراضي القطرية في المباراة التي جمعت بين الطرفين يوم الجمعة الماضي.

وفاز بطل آسيا على الفارس الأبيض 4/1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.