القبض على 7 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية شهدت إطلاق نار ووفاة شخص بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على 7 أشخاص؛ إثر ظهورهم في مقطع فيديو متداول في مشاجرة جماعية شهدت إطلاق نار ووفاة شخص.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك أنهم باشروا بلاغاً من أحد المستشفيات عن مصاب في الرأس إصابة بليغة بأداة حادة توفي متأثراً بها.
وأضاف المتحدث أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الإصابة جاءت نتيجة مشاجرة جماعية مع عدد من الأشخاص في مكان عام.
وأشار إلى أنه جرى القبض على أطراف الحـادثة وهم 7 مواطنين وضبط السـلاح، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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