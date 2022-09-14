محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن توقيعهما اتفاقية شراكة إستراتيجية، بهدف تأسيس مركز للتميز في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، التي تنظمها ” سدايا” في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 13 – 15 سبتمبر 2022.

تطوير التعليم:

وقال مدير جامعة (كاوست) توني تشان: ” إن مركز التميز المشترك بين (سدايا) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي سيركز على تطوير التعليم، وصقل مهارات الجيل الجديد من السعوديين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الطلب الكبير على الدورات التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة، حيث ستعمل جامعة الملك عبدالله على تبوء موقعٍ قياديٍ في هذا المجال، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.

من جهته أوضح المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، أن مركز جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وسدايا للتميز سيكون مزوداً للحلول المبتكرة، وتطوير الكفاءات، عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز مكانة المملكة الرائدة في عصر البيانات الجديد.

رفع الكوادر البشرية:

وتعمل (كاوست) على رفع قدرات الكوادر البشرية، وزياد معدلات الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والمنطقة.

يذكر أن أكاديمية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (مبادرة التعلم مدى الحياة سابقًا)، هي برنامج تعليمي، تعرف بتأثيرها الواسع والمهم في دعم الجيل المقبل من الكفاءات السعودية، من خلال سلسلة من الدورات التدريبية العملية في مجال الذكاء الاصطناعي، من بين مجالات أخرى، وتقدم ورش عمل الذكاء الاصطناعي، التي طُورت بالشراكة مع (سدايا) استناداً لخبرات جامعة الملك عبدالله للمشاركين المهارات الأساسية التي تدعم مستهدفات الذكاء الاصطناعي في المملكة في مجالات التنمية الرئيسة، وتعزيز سوق العمل المحلي