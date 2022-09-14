طبيب يركض ثلاثة كيلومترات لإجراء جراحة عاجلة

محمد بن مسعود - الدمام - قرّر طبيب هندي بسبب زحمة حركة المرور في بنغالورو بالهند، التخلّي عن سيارته، والركض ثلاثة كيلومترات للوصول إلى المستشفى، لإجراء جراحة منظار، واستغرق منه الوصول إلى المستشفى 45 دقيقة.

وكان د. جوفيند نانداكومار، جراح أمراض الجهاز الهضمي، يقود سيارته في وسط بنغالور إلى مستشفى مانيبال سارجابور الذي يقع في جنوب شرقي بنغالور، لإجراء جراحة طارئة في المرارة بالمنظار، بعد أن تلقى اتصالاً من المستشفى بضرورة القدوم فورًا.

وخلال توجّهه إلى المستشفى وجد الطبيب نفسه وسطَ زحمة سوف تؤخره عن إتمام الجرحة ما اضطره إلى الترجل من السيارة والركض 45 دقيقة.

وقال د. ناندا كومار في حديثه لوسائل الإعلام المحلية: «كان من السهل عليّ الركض؛ لأنني أمارس الرياضة بانتظام. ركضت ثلاثة كيلومترات إلى المستشفى، وكان وقت الجراحة»، وبدأ فريقه بتخدير المريــض بعد نقله إلى غرفة العمليات دون أي تأخير، قام الطبيب بتغيــير الملابس الجراحية لإجراء العملية. وكانـــت الجراحة ناجحة وخرجت المريضة في الوقت المحدد.