وفاة «رائد الموجة الفرنسية الجديدة»

محمد بن مسعود - الدمام - غيّب الموت المخرج السينمائي الفرنسي السويسري جان لوك غودار، أحد آباء ما يُعرف بـ«الموجة الجديدة»، وأعلنت عائلته في بيان أنه توفي «بسلام» الثلاثاء في منزله ببلدة رولّ السويسرية عن عمر يناهز 91 عامًا.

ونقل البيان المقتضب عن زوجة غودار آن ماري مييفيل ومنتجيه أنه «توفي في 13 سبتمبر 2022». وأفاد البيان أن «أي مراسم رسمية لن تقام»، موضحًا أن غودار «توفي بسلام في منزله محاطاً بأفراد عائلته». وقال وكيل العائلة للشؤون القانونية والضريبية باتريك جانريه إن الإعلان عن الوفاة كان يُفترض أن يحصل بعد «يومين»، موضحًا أن البيان الموزع كُتب على عجل بعد تسرّب خبر الوفاة إلى الإعلام.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المخرج جان لوك جودار قائلاً: إن فرنسا فقدت «كنزًا وطنيًا». وجودار هو عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا، والذي أدى اقتحامه لموضوعات محظورة واستخدامه لقوالب روائية جديدة إلى ثورة في مؤسسة صناعة الأفلام وظل يلهم مخرجين متمردين حتى بعد عقود من ذروة نشاطه في الستينيات.