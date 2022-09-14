القمر يحجب أورانوس في ظاهرة نادرة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد المهندس، ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية في جدة، أن أجزاء من سماء الوطن العربي تشهد اليوم الأربعاء حدثًا سماويًا نادرًا حيث سيرصد القمر الأحدب المتناقص وهو يمر أمام كوكب أورانوس ويحجبه بشكل مؤقت في حدث يسمى الاحتجاب ويمكن رصد الظاهرة بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير بغض النظر عن مستويات التلوث الضوئي.

ظاهرة الاحتجاب:

ولفت إلى أن ظاهرة احتجاب أورانوس سترصد في شمال السعودية ومصر وبلاد الشام ودول المغرب الغربي إضافة إلى معظم أوروبا وجزاء من أسيا وإفريقيا.

والاحتجاب حدث فلكي يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة في دائرة البروج. لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

ولفت أبو زاهرة إلى أن هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب أورانوس فقط.

القمر بعمر 18 يومًا:

وتابع أنه خلال وقت هذا الاحتجاب سيكون القمر بعمر 18 يومًا وسيكون مضاء بنسبة 78٪. وسيختفي أورانوس خلف الجانب المضيء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب غير المضاء من القمر.

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ونوه بأن الوقت الدقيق لبداية الاحتجاب يختلف اعتمادًا على موقع الراصد. حيث سيحدث ذلك بين أواخر المساء وبعد منتصف الليل بقليل، علمًا بأن أورانوس سيستغرق بضع ثوان ليختفي تمامًا خلف القمر قبل ظهوره بعد حوالي 50 دقيقة.

جدير بالذكر عادة ما تحدث حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية، نظرًا لأن القمر يتتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.