اخبار دوليه – الأردن.. ارتفاع وفيات انهيار بناية اللويبدة إلى 5

محمد بن مسعود - الدمام - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي لـ»العربية.نت» إن فرق الإنقاذ التي تعمل على انتشال جثث والوصول للمحاصرين بالبناية السكنية التي انهارت في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان، وصلت إلى ثلاثة جثث تحت الأنقاض والعمل جارٍ على إخراجها وإخلائها .

وبلغت حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات إلى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الأنقاض، وفق ما أفادبه العقيد السرطاوي.

وقال مدير الدفاع المدني الأردني حاتم جابر ، إن «كوادر المديرية تبلغت عند الساعة الرابعة و14 دقيقة عن بلاغ انهيار مبنى في منطقةاللويبدة بجانب دوار باريس»، موضحا أن «الفرق تحركت للاستجابة السريعة إلى الموقع، وعند الوصول، تبين أنه عبارة عن مبنى مكون من4 طوابق انهار على مبنى آخر مكون من طابق واحد، وجرى استدعاء فرق البحث والإنقاذ المتخصصة وبدأوا بالعمل».

و»لغاية الثامنة مساء جرى إخلاء 7 إصابات وحالتي وفاة، واحدة من الإصابات وضعها خطير ولا تزال فرق البحث والإنقاذ مستمرة، لأنه حسب الأعداد الموجودة لدينا هناك احتمال وجود عدد من الإصابات ونأمل إخراجهم أحياء»، وفق مدير الدفاع المدني.

وتمكنت فرق الإنقاذ الأردنية المتخصصة في وقت سابق الثلاثائ من انتشال جثتين من تحت أنقاض عمارة سكنية انهارت في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان.

ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث للبحث عن محاصرين.

وتم نقل 14 مصاباً إثر انهيار العمارة السكنية المكونة من 4 طوابق في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

وأكدت المديرية في تصريحات لـ»العربية.نت» أنها لا تزال تتعامل مع الحدث، مشيرةً إلى وجود عدد من المحاصرين بانهيار العمارة في اللويبدة.

وتواجد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إضافة إلى عدد من الوزراء في موقع الانهيار.

وبينت المديرية أن هناك إصابات جراء انهيار المبنى وعانى بعضهم من اختناقات فتتم تزويدهم بالأكسجين.