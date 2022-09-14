فهد المولد: ردي داخل الملعب.. ورينارد كان يتواصل معي

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قال لاعب نادي الشباب، فهد المولد، إنه لن يلتفت لمن يحاول اخراجه عن تركيزه لخارج الملعب.

وأضاف المولد، خلال برنامج “برا 18″:”ردي وتركيزي كله داخل الملعب، ولن ألتفت لمن يحاول أن يخرجني خارج الملعب من الحاسدين ورسالتي للجميع أنا أمثل شعار الوطن”.

وتابع لاعب الشباب:”الناس لم تتعود علي بأن أكون خارج نادي الاتحاد ومنذُ دخولي الفترة الحرة كانت هناك مفاوضات من الشباب وكانت الأولوية للاتحاد وكنت على استعداد تام على أن أجدد عقدي والشباب كان متمسكًا بفهد ومشتري المولد واشتريت الشباب”.

وأتم المولد تصريحاته بقوله:”كان هناك تواصل بيني وبين المدرب رينارد من أول الإيقاف، ومونديال قطر سيكون مختلفًا”.



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Source akhbaar24

