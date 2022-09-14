تطوير جهاز جديد لتحسين عمل الدماغ بعد الإصابة بكورونا

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تمكّن علماء وباحثون روس من تطوير جهاز جديد لعلاج الدماغ عقب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الطيفية.

وأوضح الباحثون أن الدماغ تعمل بترددات ألفا في حالة الراحة، كما تظهر قمم قياسات المؤشرات حوالي 10 هيرتز، وفي المقابل تعمل الدماغ بصيغة بيتا وتظهر بقيم أكبر في حالة الإجهاد.

وأشار العلماء إلى أن الجهاز أثبت قدرته على معالجة أعراض تضرر عمل الدماغ الناجمة عن كورونا، وتحسّنت لديهم أعراض الراحة الليلية، وزالت أعراض الارتعاش الداخلي والخمول، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

ولفت الفريق البحثي إلى أن العلاج باستخدام الجهاز الجديد يتطلب 20 جلسة، تبلغ مدة كل منها نصف الساعة.

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Source almnatiq

