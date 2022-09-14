استشاريون من القطاع الخاص للمستشفيات الطرفية - #عاجل

استعان العديد من التجمعات الصحية بمختلف مناطق المملكة، باستشاريين من القطاع الخاص لحل معاناة أهالي المحافظات والقرى الطرفية، والتخفيف من إشكالية تنقل المواطنين إلى المدن بحثا عن العلاج وزيارة الطبيب والحجز بالعيادات الخارجية.

النطاق الخامس

وأوجد التجمع الصحي في المدينة المنورة، حلولا لمعاناة أهالي المحافظات والقرى بالمناطق، من خلال إعلان موعد زيارة الاستشاريين للمستشفى الطرفي، لتقديم الخدمات للمحتاجين وصرف العلاج الخاص بهم أو تحويلهم للمستشفيات دون تكبد عناء الكشف أو صرف الأدوية، لبعض سكان تلك القرى والمحافظات.

ويأتي ذلك الحل ضمن الحلول التي وضعها التجمع لحل إشكالية تنقل المواطنين إلى المدن، مما يساهم في إيجاد العلاج لهم في مستشفاهم الطرفي داخل المحافظة.

وأعلن التجمع الصحي عن زيارة عدد من الأطباء الاستشاريين من مستشفى الألماني بالتنسيق مع التجمع، ممثلا في النطاق الخامس ضمن شراكة مجتمعية بين مستشفى الوادي الفرعي جنوب المدينة والمستشفى الألماني لزيارة عدد من الأطباء الاستشاريين، لاستقبال المرضى والمستفيدين.

تخفيف الضغط

وأكد متحدث التجمع الصحي في المدينة المنورة عبدالرحمن حمودة لـ«دوت الخليج»، عن توفير جميع التخصصات بكافة المواقع من المستشفيات الطرفية، وتقديم الخدمات فيها لفك الزحام على العيادات وتقليص المواعيد في المستشفيات الرئيسية، حيث تم تطبيق هذه البرامج في المستشفيات الطرفية بالمحافظات، وذلك بانتداب استشاريين متخصصين إلى تلك المستشفيات ضمن برنامج الزيارات لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع، فيما هناك شراكة اجتماعية مع مستشفى خاص لسد احتياجات بعض التخصصات بتوفير أطباء استشاريين، للمشاركة في البرنامج، وذلك ضمن البرامج التي تحتاجها المستشفيات الطرفية وغير متوفرة لاستقبال المرضى والمستفيدين، واتخاذ البرنامج الصحي له من خلال إحالته للمستشفى أو المستشفى الافتراضي، أو تقديم الخدمة له بالوقت نفسه، وذلك لتخفيف الضغط على العيادات وإراحة المواطنين من معاناة السفر من المحافظات إلى المدينة بحثا عن العلاج، وذلك لصالح خدمة مجتمع المدينة المنورة وتحسين جودة الخدمات الصحية.