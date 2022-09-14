38% حريق محتمل للمنتجات غير الآمنة - #عاجل

تصدر الحريق المخاطر المحتملة التي تصاحب المنتجات غير الآمنة، حيث تم الإنذار عنها بــ57 إنذارا، تليه الصدمة الكهربائية بــ36 إنذارا، والكيميائي بــ24 إنذارا. انفجار واختناقات وتمثلت أبرز المخاطر في: الحريق بنسبة 38%، والصدمة الكهربائية ثانيا بــ36%، والكيميائي ثالثا بــ16%، وإصابات أخرى رابعا بــ7%، والحروق خامسا بــ6% والانفجار سادسا بــ5%، والاختناقات سابعا بــ4%. 1070 مواصفة وبلغ إجمالي المواصفات القياسية المعتمدة العام الماضي 1070 مواصفة، حيث اعتمدت هيئة المواصفات السعودية 584 مواصفة قياسية جديدة، وتحديث وتعديل 382 مواصفة، وسحب 87 مواصفة، وترجمة 17 مواصفة، وبلغ مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى العام الماضي 30.901 ألف مواصفة قياسية. المخاطر الحريق يتصدر المخاطر بنسبة 38% 1070 مواصفة قياسية العام الماضي 584 مواصفة جديدة تحديث وتعديل 382 مواصفة سحب 87 مواصفة ترجمة 17 مواصفة 31 ألف مواصفة حتى العام الماضي أبرز المخاطر: الحريق: 38% الصدمة الكهربائية:36% الكيميائي: 16% إصابات أخرى: 7% حروق: 6% انفجار: 5% اختناقات: 4%



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