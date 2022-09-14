شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في الطقمين الثالث والرابع لفريق النصر - صور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت نادي النصر السعودي لجماهير في جميع أنحاء العالم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي منصة "تويتر" عن طقم الفريق الثالث بالإضافة إلى الرابع الخاص بالموسم الجاري 2022/2023.

الكشف الطقمين الثالث والرابع للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر

- "جاء القميص الثالث الخاص بنادي النصر ‏بألـوان رمـال الجزيرة العربية، بينما ظهر القميص الرابع ‏بلون الخزامى ونقوش السدو".

ردود أفعال الجماهير على طقمين الهلال الثالث والرابع

تفاعلت جماهير النصر السعودي عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مثير على طقمين الفريق الثالث والرابع، مبدية مدى إعجابها الشديد بالتصميم الخاص بطاقمي العالمي.

موعد مباراة النصر والباطن القادمة في دوري روشن

وفي سياق آخر يقع النصر في مواجهة أمام الباطن يوم الخميس القادم الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر يقع العالمي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه فوزين أمام ضمك والوحيدة والوقوع في فخ الخسارة إلمام التعاون.