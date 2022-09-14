شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. البحث عن صفقات جديدة والاستعداد لمشوار دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 13 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الاستعداد القوي لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك التي جاءت كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. فقرة خاصة للتسديد على المرمى

حرص البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخصيص فقرة خاصة للاعبين للتسديد على المرمى خلال المران الجماعي.

وأدي لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بالتسديد على المرمي، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة، بدوري أبطال إفريقيا.



أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يمنح الونش تعليمات خاصة

اجتمع البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي.

وجاء اجتماع فيريرا مع الونش، من أجل منحه تعليمات خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة، بدوري الأبطال.



أخبار الزمالك اليوم.. التفاوض مع صفقتين لتدعيم الفريق



بدأ نادي الزمالك، في التفاوض مع عدد من اللاعبين لتدعيم مركزي خط الوسط والهجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك بناءً على رغبة جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، حيث بدأ أمير مرتضى المشرف على الكرة، في التفاوض مع عدد من اللاعبين للحصول على توقيعهم.