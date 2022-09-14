شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. ضم سافيو وانتظام رباعي الفريق بالتدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 13 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها ضم صفقة جديدة.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. إعلان ضم البرازيلي سافيو

أعلن النادي الأهلي، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.



أخبار الأهلي اليوم.. تحديد موعد المباريات الودية



حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التتش.

وكان معسكر الفريق في هولندا، تم إلغائه بسبب تأخر الحصول على تأشيرات للبعثة، على أن يتم تحديد مكان آخر لإقامة فترة الإعداد.

أخبار الأهلي اليوم.. أليو ديانج ينتظم في تدريبات الفريق بعد عودته



شارك المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق اليوم، عقب عودته من بلاده خلال الساعات الماضية.

وكان الأهلي استأنف تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد أن تم إلغاء مران أمس بسبب خضوع اللاعبين لقياسات عضلية وبدنية في أحد المراكز العالمية استعدادًا للموسم الجديد.



أخبار الأهلي اليوم.. انتظام ثلاثي الفريق في المران



انتظم كل من عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي ثلاثى فريق الأهلي، في التدريبات بشكل كامل، بعد مشاركتهم في جانب من المران في وقت سابق.

وخاض الأهلي مرانه الجماعي عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد إلغاء مران أمس بسبب الخضوع لقياسات الوزن حسب مطالب المدير الفني.