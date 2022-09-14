اخبار الرياضه السعوديه الشباب في «نزهة» العدالة.. والطائي يطمع في نقاط الفتح

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم (الأربعاء) بإقامة لقاءين في انطلاقة الجولة الرابعة، إذ يحل المتصدر الشباب ضيفاً ثقيلاً على العدالة صاحب المركز الخامس عشر عند تمام الساعة 9:00 مساء، فيما يستضيف الطائي صاحب المركز السابع نظيره فريق الفتح صاحب المركز التاسع عند الساعة 6:55 مساء.

على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يلتقي فريق الطائي بضيفه الفتح، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته الثقيلة في الجولة الماضية من أمام الشباب برباعية نظيفة ليتوقف رصيد الطائي عند 6 نقاط من فوزين وخسارة وله من الأهداف 3 وعليه 5 أهداف. أما فريق الفتح فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن ذات الهدف بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الهلال بهدف دون مقابل، ويحتل النموذجي المركز التاسع برصيد 3 نقاط من انتصار وخسارتين، وله من الأهداف 5 وعليه 3 أهداف.

ويقف التاريخ بجانب الطائي، إذ التقى الفريقان في دوري المحترفين في لقاءين كانا في الموسم الماضي وانتصر فيهما الطائي بهدف دون مقابل في الذهاب وبهدفين لهدف في الإياب.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق الشباب متصدر الدوري لقاءه أمام مضيفه العدالة بحثاً عن مواصلة انطلاقته القوية بالفوز في اللقاءات الثلاثة الماضية وبنتائج كبيرة، إذ انتصر على الباطن بثلاثية نظيفة ومن ثم تفوق على أبها والطائي بنتيجة واحدة بأربعة أهداف دون مقابل ليحتل الصدارة برصيد 9 نقاط وله من الأهداف 11 هدفاً ولم تستقبل شباكه أي هدف إلى الآن.

أما فريق العدالة، فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن هدفه الأول وفوزه الأول، إذ خسر لقاءين أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة ومن ثم أمام الطائي بهدف دون مقابل وتعادل في المواجهة الماضية مع جاره الخليج بدون أهداف ليحتل المركز 15 برصيد نقطة واحدة فقط ولم يحرز هجومه أي هدف فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

وسبق أن التقى الفريقان في لقاءين في دوري المحترفين، انتصر فيهما الشباب بهدف دون مقابل في الذهاب وبرباعية نظيفة في الإياب.