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اخبار الرياضه السعوديه رينارد يمنح العابد طريق المونديال

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محمد بن مسعود - الدمام - عاش النجم الشبابي نواف العابد فرحة كبرى عقب اختياره ضمن قائمة المنتخب السعودي الأول التي اختارها المدرب رينارد للانخراط في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي بالمعسكر الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية بدءاً من السبت القادم وحتى الثلاثاء 27 من سبتمبر الجاري، والذي سيخوض الأخضر خلاله مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب الإكوادور (الجمعة) القادم، والثانية أمام منتخب أمريكا (الثلاثاء) 27 من الشهر ذاته، وستلعب المباراتان الوديتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

ويطمح العابد لاستغلال الفرصة التي منحت له من قبل المدرب رينارد للعودة لتمثيل الأخضر مجدداً، إذ يسعى لتقديم كل ما لديه من إمكانات فنية تسهم في وجوده في مونديال قطر القادم، بعد عدم مشاركته في كأس العالم في روسيا 2018. واستطاع العابد استعادة بريقه الفني مع الشباب منذ انضمامه لصفوفه في 25 أكتوبر 2020 بعقد لمدة ثلاث سنوات، وقدم نفسه بصورة فنية مختلفة ساهمت في منحه الضوء الأخضر للعودة لصفوف منتخبنا الوطني الذي يستعد للمونديال القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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