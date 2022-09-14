اخبار الرياضه السعوديه رينارد يمنح العابد طريق المونديال

ويطمح العابد لاستغلال الفرصة التي منحت له من قبل المدرب رينارد للعودة لتمثيل الأخضر مجدداً، إذ يسعى لتقديم كل ما لديه من إمكانات فنية تسهم في وجوده في مونديال قطر القادم، بعد عدم مشاركته في كأس العالم في روسيا 2018. واستطاع العابد استعادة بريقه الفني مع الشباب منذ انضمامه لصفوفه في 25 أكتوبر 2020 بعقد لمدة ثلاث سنوات، وقدم نفسه بصورة فنية مختلفة ساهمت في منحه الضوء الأخضر للعودة لصفوف منتخبنا الوطني الذي يستعد للمونديال القادم.
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