بـ 1.55 مليار ريال.. «الاستثمارات السعودي» يشتري 30 % من «المسافر»

وقالت «سيرا» في بيان على «تداول السعودية»، أمس: «المبلغ الذي سيستثمره الصندوق والذي يشمل المبلغ الإضافي المحتمل مبني على قيمة إجمالية أولية لشركة المسافر والشركات التابعة ذات الصلة قدرها 3.75 مليار ريال قبل ضخ مبلغ الاستثمار».
وأضافت: «دفع المبلغ الإضافي المحتمل لشركة المسافر مشروط بتحقيقها لمؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و2024 والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين».
وأوضحت «سيرا» أن الصندوق يرغب في امتلاك ما نسبته 30% من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى 1.55 مليار ريال، الذي يشمل مبلغاً إضافياً محتملاً قد يصل إلى 386 مليون ريال يتم دفعه إلى شركة المسافر للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها شركة المسافر.
ووفقاً لترتيبات إعادة الهيكلة ستكون شركة المسافر مالكة لشركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية، وشركة مواسم للحج والعمرة. وستعمل منصة السفر هذه بشكل جماعي لاقتناص الفرص المحلية وترويج السياحة الداخلية والحج والعمرة.
ويعد توقيع وثيقة الشروط خطوة إستراتيجية في خطة التحول لمجموعة سيرا التي تم الإعلان عنها في عام 2017؛ لتعزيز أعمال المجموعة وتعزيز القيمة المستقبلية للمساهمين.
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