تضاعف الطلب على صناعة الحديد إلى 20 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - توقع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن يتضاعف الطلب على صناعة حديد التسليح من 12 مليار ريال إلى 20 ملياراً، وذلك في ظل تغييرات كبرى في صناعات الحديد المسطح ومنتجات إعادة الدرفلة.

وقال خلال المؤتمر السعودي الدولي للحديد الذي استمرت أعماله لليوم الثاني بالرياض، بمشاركة رواد صناعة الحديد المحليين والدوليين: «تعمل المملكة بشكل جاد على تحييد الانبعاثات الكربونية في هذه الصناعة، باعتبار أن المملكة تحتل المرتبة العشرين عالمياً في إنتاج الحديد والصلب، والخامسة في إنتاج حديد التسليح، فيما تشهد السوق السعودية تنامياً كبيراً في الطلب».