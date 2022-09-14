تضاعف الطلب على صناعة الحديد إلى 20 مليار ريال

وقال خلال المؤتمر السعودي الدولي للحديد الذي استمرت أعماله لليوم الثاني بالرياض، بمشاركة رواد صناعة الحديد المحليين والدوليين: «تعمل المملكة بشكل جاد على تحييد الانبعاثات الكربونية في هذه الصناعة، باعتبار أن المملكة تحتل المرتبة العشرين عالمياً في إنتاج الحديد والصلب، والخامسة في إنتاج حديد التسليح، فيما تشهد السوق السعودية تنامياً كبيراً في الطلب».
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