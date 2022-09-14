ليفربول يفوز على نظيره أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس فاز فريق ليفربول على ضيفه أياكس أمستردام بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ملعب “أنفيلد رود” ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول عن طريق لاعبه محمد صلاح في الدقيقة 16، وتعادل أياكس عن طريق لاعبه محمد قدوس في الدقيقة 27, وسجل جويل ماتيب هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني متساويًا مع آياكس نقطياً.

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