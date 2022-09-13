شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. طرح تذاكر المباراة المقبلة واستعدادات قوية من الراقي لمواجهة أحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نستعرض لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 13 من سبتمبر الجاري، وذلك يأتي فيما يلي..

طرح تذاكر مباراة الأهلي وأحد

أعلن النادي الأهلي السعودي في بيان رسمي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طرح تذاكر مباراة الراقي القادمة المقرر أن تقام يوم الجمعة القادم في منافسات دوري يلو السعودي 2022/2023.

وجاء بيان الراقي كالتالي..

"‏طرح تذاكر مواجهة ‎الأهلي وأحد والتي ستقام عند الساعة٨:٣٠ من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عبر منصة مكاني".

-الفئة الذهبية ٢٠٠ ريال

-الفئة الفضية ١٠٠ ريال

-فئة الممتاز ٥٠ ريال

-الفئة الموحدة ٢٠ ريال

استعدادات قوية من أهلي جدة لمواجهة أحد الجمعة في دوري يلو السعودي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة استعداداته لمواجهة أحد يوم الجمعة في المباراة المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي 2022/2023.

ويسعى لاعبو الراقي إلى تحقيق فوز لا بديل عنه لإرضاء جماهيره الغاضبة عقب تعثر الفريق الأخير أمام العروبة يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو.

وفي السياق ذاته تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى مباراة أهلي جدة وأحد في الدوري السعودي بالدرجة الأولى.

ونرصد لكم في السطور التالية كل ما يخص مباراة الاهلي وأحد القادمة في دوري يلو السعودي، ويأتي ذلك فيما يلي..

كل ما يخص مباراة الأهلي وأحد في دوري يلو السعودي 2022/2023

يقع أحد ضيفًا على الراقي مساء الجمعة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري يلو السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

موقف أهلي جدة وأحد في جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022/2023

يقع الراقي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط بعد تحقيق تعادلين وخسارة وفوز، وكذلك يقع أحد في الترتيب التاسع بنفس رصيد النقاط«5».