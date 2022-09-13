شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تحسم قرارها في شكوى الرائد ضد حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، عن قراراها بخصوص احتجاج نادي الرائد على مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدلله، ومشاركته في المباراة.

الرائد يحتج على مشاركة حمدالله مع اتحاد جدة

وتقدم نادي الرائد، بمذكرة احتاج للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، للتأكيد على عدم قانونية مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله مع فريقه الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

وأكدت اللجنة أنها قامت بمخاطبة نادي الاتحاد للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الرائد، وعلى إثره قررت اللجنة: قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية.

لجنة الانضباط تقبل شكوى الرائد شكلًا وترفضه موضوعًا

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن اللجنة قامت بمصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبينت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وتحدث نادي الاتحاد في وقت سابق عن احتجاج الرائد، حيث أكد أعضاءه أنه لن يتم قبول أي شكوى تقدمها الأندية فيما يتعلق بمشروعية مشاركة حمدلله في المباريات القادمة، لأن قرار تعليق العقوبة صادر من مركز التحكيم الرياضي، وبالتالي لن تكون هذه الشكوى أو غيرها مجدية.

