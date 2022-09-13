محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله، رجل الأعمال عيضة بن سالم حامد النمري، من أعيان ووجهاء الطائف. وصلى عليه اليوم (الثلاثاء) بعد صلاة العشاء في مسجد الغشامرة في الهدا، ودفن في مقبرة قرية الخولة. الفقيد والد سالم وفارس النمري، من منسوبي مستشفى القوات المسلحة بالهدا. ويتقبل العزاء على جوال ابنه فارس ‏‪.(0560599666‏)

كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه النمري في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.