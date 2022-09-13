سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون يحضر حفل اليوم الوطني البرازيلي في كوناكري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات حضر سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، حفل اليوم الوطني للبرازيل. وأقام الحفل السفير البرازيلي في كوناكري “أنطونيو كارلوس مينيزس”، مساء يوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٩/٧م في دار سكنه، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الغينيين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى غينيا، ووسائل الإعلام. Advertisements أخبار قد تهمك

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