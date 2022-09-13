لماذا تم إقرار نظام الفصول الثلاثة؟.. متحدث التعليم توضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
قالت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، إن ترتيب المملكة في جودة التعليم لا بد أن يتلاءم مع الدعم المقدم للتعليم، ولا بد أن نطور ونغير في النظام التعليمي.
وأضافت في ردها على سؤال: لماذا تم إقرار نظام الفصول الثلاثة؟ خلال حديثها في برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن التعليم قد يكون 3 فصول أو 4 ولا يوجد قاعدة ثابتة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإجراءات دراسات قبل أن يتم اختيار نظام الفصول الثلاثة، وجلست مع مختصين وخبراء.
وتابعت: تم عقد مقارنات بين الفصول كافة، وسرد الإيجابيات والسلبيات والتوصل لما هو الأمثل للطلاب والطالبات، وكذلك إجراء مقارنة مع أنظمة متقدمة في الدول الأخرى، وإجراء ورش عمل مع معلمين ومعلمات ضمن برنامج خبرات، إذ تم الوقوف على أنظمة تعليمة مقدمة.
وأشارت إلى أنه بعد هذه الخطوات السابق ذكرها، أقرت وزارة التعليم نظام الفصول الثلاثة.
وأردفت: لدينا دول تطبق الفصول الثلاثة، أبرزها بريطانيا، وألمانيا، والإمارات، موضحة أن له مزايا كبيرة جدًا فيما يخص جودة العملية التعليمة وهي عامل مهم لتحسين نواتج التعلم.
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واختتمت: أي عملية تغيير بالتأكيد قد تواجه بعض التحديات وقد تكون صعبة ومرهقة، وطموحنا في التحسين يجعلنا نقف على تغيرات يجب أن تتم.
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