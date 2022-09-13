اخبار دوليه – مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة 14 آخرين في انهيار المبنى في الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في إنهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء.

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس ب إنه «تم إنتشال جثة ثالثة من بين الأنقاض مساء الثلاثاء ما يرفع الحصيلة الى ثلاثة قتلى و14 مصابا».

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخصين في مبنى سكني مأهول في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمّان.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن «مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث» عن مفقودين آخرين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، لقناة «المملكة» الرسمية، إن «من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك»، مشيرا الى انه «يتم تقييم وضع المباني المجاورة».

وبحسب مراسلة وكالة فرانس برس تفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث إن «رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى إنهيار هذه العمارة».

وأكد مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن «النيابة العامة باشرت التحقيق في إنهيار المبنى».

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.