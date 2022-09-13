بدء فعاليات المؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات في الغردقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
بدأت في مدينة الغردقة بمصر، اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات، الذي تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصرية، ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية والمنظمات المعنية بشؤون الطيران.
ويناقش المؤتمر -على مدى ثلاثة أيام- أحدث النظم والسياسات المتعلقة بتصميم وتخطيط المطارات، والأسس والآليات التي يتم على أساسها وضع تخطيط مستقبلي لتطوير المطارات، فضلاً عن تبادل الخبرات الإقليمية والدولية بما يخدم عناصر منظومة الطيران المدني.
وتناولت جلسات المؤتمر، عروضاً توضيحية من ممثلي سلطة الطيران الفيدرالي الأمريكي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، لمناقشة عدة عوامل لتطوير المطارات، من حيث كثافة الحركة الجوية وعدد الركاب ومشروعات تنمية المناطق المحيطة في المطارات.
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