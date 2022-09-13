محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أكد محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، اليوم، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية.
وأضاف في تصريحات لصحيفة المناطق، أن الأخبار التي جرى تداولها في هذا الشأن مزيفة، ولا أساس لها من الصحة.
وخلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار تشير إلى أن الأحوال المدنية فتحت باب التقديم لوظائف جديد.
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كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية لـ المناطق: لا صحة لما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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