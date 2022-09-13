اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في بروكسل يشارك في حفل البرلمان البلجيكي بالاحتفاء بالاتفاق الابراهيمي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، في الحفل الذي أقامه البرلمان البلجيكي بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية الثانية لتوقيع الاتفاقية الإبراهيمية، وذلك في مقر البرلمان البلجيكي في بالعاصمة بروكسل بحضور سفراء كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية هنغاريا، ونائب سفير دولة إسرائيل لدى مملكة بلجيكا وعدد من البرلمانيين والمسئولين البلجيكيين والأوروبيين ورجال الاعلام والصحافة المحلية والدولية.

وقد نظم الفعالية عضو البرلمان البلجيكي السيد مايكل فريليش – Michael Freilich و السيناتور في البرلمان الفلمنكي السيد كارل ڤانلو – Karl Vanlowe. وفي افتتاح الحفل أشاد النائب مايكل فريليش بمضامين الاتفاقية الإبراهيمية ودورها في ترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط، حيث نوه بالإنجازات التي قطعتها الدول التي وقعت على الاتفاقية الإبراهيمية في إطار العمل الجماعي البناء، مما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لأجل مستقبل مزدهر، مؤكداً في هذا الإطار على دعم بلاده لكل المبادرات التي من شأنها أن تعزز السلام والتقارب بين شعوب العالم، حيث أشار إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجا رائدا يجب أن يحتذى به في جميع أقطار العالم لما فيها من منفعة للدول والشعوب.

ومن جانبه ألقى السفير عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري كلمة أبرز من خلالها رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تعزيز السلام والتعايش السلمي بين الأمم وشعوب العالم، والذي كان له الدور الأساسي في نشر ثقافة بناء الجسور والتواصل الانساني من أجل التنمية البشرية، والخطوة التاريخية بالتوقيع على إعلان مبادئ إبراهيم مع دولة اسرائيل، حيث تطرق السفير إلى تاريخ وحضارة مملكة البحرين العريق عبر التاريخ، مؤكدا أن التواصل والتعايش السلمي من سمات المجتمع البحريني المتوارثة عبر العصور، وأن ثمرات التعاون الإيجابي المشترك بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل في العديد من المجالات منها الاقتصادية، التجارية، الطبية و البيئية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات والدراسات والبحوث سوف تعزز التنمية والتقدم والازدهار.

وأشار السفير في كلمته إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن ترسخ من مكانتها دولياً كنموذج رائد للتسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، حيث تعتز المملكة بهذه القيم الوطنية الراسخة التي انعكست في إعلان مبادئ إبراهيم لبث روح الأمل والتفاؤل في الشباب والأجيال في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط ضمن مساعيها في تكريس هذه القيم على المستوى العالمي، كما شهدت الاحتفالية إلقاء كلمات من أصحاب السعادة السفراء والمسئولين وعرض فيديو مرئي يتناول الدور الهام التي قامت بها الدول الموقعة، ومنها مملكة البحرين، في تعزيز موقعها على الساحة الإقليمية والدولية، ومراسم التوقيع على الاتفاق الابراهيمي.